Певицу Славу возмутила очередь  в фотозону «Золотого граммофона»

В один и тот же вечер в столице состоялись два важных музыкальных события. 10 декабря на сцене «ВТБ Арена» прошла 27-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». А сразу после нее начинался концерт «Жары» в Crocus City Hal, который покажут по телевидению в новогоднюю ночь.

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Видимо, многие знаменитости были задействованы сразу в двух мероприятиях, - информирует Экспресс газета. Среди них – певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава.

Слава появилась на церемонии в роскошном белом платье с золотым шлейфом и золотых туфлях. Выглядела звезда, по мнению окружающих, великолепно, но красивых фотографий с красной дорожки на сей раз у нее не будет. Слава не ожидала, что в фотозоне соберется целая очередь коллег по шоу-бизнесу.

В итоге певица вспылила, резко высказалась по поводу увиденного и уехала, не дождавшись съемок.

Недавно Анастасия Сланевская похвасталась новым автомобилем Mercedes V300, который приобрела у официальных дилеров до ухода немецкой компании из России.