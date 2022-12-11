В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
44 минуты назад

Милохин посвятил строчки в новой песне фигуристке Медведевой

Газета.Ruиещё 3

Блогер Даня Милохин записал новую песню, в которой он упомянул свою бывшую партнершу по шоу «Ледниковый период» чемпионку мира Евгению Медведеву.

Милохин посвятил строчки в новой песне фигуристке Медведевой
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

«Я был всегда честен со всеми, и многих это бесило. Я шел на лед и говорил, что в тачке мало бензина. Женька, я лав тебя, и пусть ты меня не простила, но согласись, ты и я на льду — это было красиво», — гласят слова песни.

Напомним, что 25 октября блогер Даня Милохин принял решение покинуть проект. Для многих его уход стал шоком. Накануне своего ухода из проекта блогер пребывал в хорошем настроении и провел тренировку.

Стоит отметить, что Милохин катался в паре с Евгенией Медведевой и в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. После ухода Милохина Федотов встал в пару с Медведевой.

«Ледниковый период» впервые вышел на телевизионных экранах в 2007 году. В этом году в качестве ведущей добавилась олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Татьяна Волосожар,Анна Щербакова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители