Милохин посвятил строчки в новой песне фигуристке Медведевой

Блогер Даня Милохин записал новую песню, в которой он упомянул свою бывшую партнершу по шоу «Ледниковый период» чемпионку мира Евгению Медведеву.
«Я был всегда честен со всеми, и многих это бесило. Я шел на лед и говорил, что в тачке мало бензина. Женька, я лав тебя, и пусть ты меня не простила, но согласись, ты и я на льду — это было красиво», — гласят слова песни.
Напомним, что 25 октября блогер Даня Милохин принял решение покинуть проект. Для многих его уход стал шоком. Накануне своего ухода из проекта блогер пребывал в хорошем настроении и провел тренировку.
Стоит отметить, что Милохин катался в паре с Евгенией Медведевой и в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. После ухода Милохина Федотов встал в пару с Медведевой.
«Ледниковый период» впервые вышел на телевизионных экранах в 2007 году. В этом году в качестве ведущей добавилась олимпийская чемпионка Анна Щербакова.