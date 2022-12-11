Обнародованы условия для выступления Леонтьева в России

Валерий Леонтьев уехал из России и сейчас живет вместе со своей супругой на собственной вилле в Майами. Как писали СМИ, возвращаться в Россию в ближайшее время певец не планировал. Но, как выяснил Телеграм-канал Mash, при соблюдении определенных условий это вполне возможно.

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Так, гонорар артиста, по информации ТГ-канала, составляет 150 тысяч долларов. Отмечается, что для клиентов из РФ он в полтора раза выше – в других странах Валерий готов выступить и за 100 тысяч.

Райдер практически всегда одинаковый. Требуется внести 50 % предоплаты. Предоставить Mercedes-benz, не меньше четырёх носильщиков багажа, а костюмера и охранников поселить по соседству. Не забыть подать виски Macallan с мясной нарезкой.

Самый интересный пункт в списке обязательных требований – окна в гостиничном люксе, где будет жить Леонтьев, должны быть заклеены черным полиэтиленом так, чтобы внутрь не попадало ни луча света.