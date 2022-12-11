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1 час назад

Повереннова показала «то, что не видят зрители на сцене»

Ирина Лебедева

Дарья Повереннова в личном Телеграм-канале выложила фотографии из артистической гримерной. Актриса продемонстрировала прекрасную фигуру в нижнем белье по моде начала прошлого века. На Дарье - бежевый костюм-боди.

Повереннова показала «то, что не видят зрители на сцене»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что не видят зрители на сцене, но видят мои подписчики», - пошутила звезда.

Повереннова объяснила, что этот интимный наряд - исторический, его сшили, ориентируясь на фотографии 1920-х годов.

Актриса также пригласила поклонников на свой следующий спектакль. Он состоится 28 декабря.

Авторский онлайн-маршрут по любимым местам актрисы Театра Маяковского Дарьи Поверенновой появился на портале «Узнай Москву».

Во время прогулки можно узнать, где актриса провела свое детство, какие парки, кинотеатры и набережные стали для нее самыми притягательными, а также какая атмосфера царит на легендарной сцене Театра Маяковского, который в конце октября отпраздновал свой 100-летний юбилей.

Шоу-бизнес,Дарья Повереннова,
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