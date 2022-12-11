Повереннова показала «то, что не видят зрители на сцене»

Дарья Повереннова в личном Телеграм-канале выложила фотографии из артистической гримерной. Актриса продемонстрировала прекрасную фигуру в нижнем белье по моде начала прошлого века. На Дарье - бежевый костюм-боди.

«То, что не видят зрители на сцене, но видят мои подписчики», - пошутила звезда.

Во время прогулки можно узнать, где актриса провела свое детство, какие парки, кинотеатры и набережные стали для нее самыми притягательными, а также какая атмосфера царит на легендарной сцене Театра Маяковского, который в конце октября отпраздновал свой 100-летний юбилей.