Данко задержали в аэропорту Кишинева из-за поддержки России

«Без еды, без воды, с российскими картами, которыми там нельзя расплатиться. Из-за этой ситуации у него еще и давление поднялось. А в аэропорту только ухмылялись: "Мы вас и на 72 часа можем задержать". В итоге Саша улетел сегодня в 7 утра, по своему же билету, который изначально был куплен организаторами», - сообщила она.