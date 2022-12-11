Данко задержали в аэропорту Кишинева из-за поддержки России

У певца Александра Фадеева (известен под псевдонимом Данко) 9 декабря в столице Молдовы был запланирован концерт. Добираться до Кишинева артисту пришлось долгим путем. Из Ялты, где он с семьей живет, Данко поездом приехал в Москву, из Москвы вылетел в Ереван и уже там сел на самолет до Кишинева.
Но по прилету Александра задержали пограничники. Как оказалось, вьезд в страну ему запретили из-за проживания в Крыму и поездок на Донбасс.
Мария Силуянова, супруга певца, рассказала журналистам «Комсомольской Правды», что два дня он провел буквально на лавочке.
«Без еды, без воды, с российскими картами, которыми там нельзя расплатиться. Из-за этой ситуации у него еще и давление поднялось. А в аэропорту только ухмылялись: "Мы вас и на 72 часа можем задержать". В итоге Саша улетел сегодня в 7 утра, по своему же билету, который изначально был куплен организаторами», - сообщила она.
Сам исполнитель рад, что смог вообще вернуться домой.
«Спасибо, что хоть через два дня выпустили обратно. Я и представить не мог, что гастроли в Молдову могут так закончиться», - отметил Данко.
Ранее пограничная полиция Молдавии не пустила в страну артиста Филиппа Киркорова.