Успенская сделала заявление, удивившее публику

«Я мечтала жить в России. Хотя я сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро сбудется еще одна моя мечта: на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком», — призналась Успенская.