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34 минуты назад

Успенская сделала заявление, удивившее публику

Ирина Лебедева

На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» Любовь Залмановна призналась, что до сих пор (певице 68 лет) у нее не было российского гражданства.

Успенская сделала заявление, удивившее публику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я мечтала жить в России. Хотя я сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро сбудется еще одна моя мечта: на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком», — призналась Успенская.

Слова королевы русского шансона явились откровением для большинства ее поклонников. Ведь Любовь Успенская всегда активно поддерживала российскую политику и не скрывала своих патриотических взглядов, - сообщает Экспресс Газета.

На днях публика узнала, что российского паспорта не было и у актера Никиты Джигурды. Он родился на Украине, в Киеве, там прошли его детство и юность. Но артист давно живет в России и считает себя россиянином, поэтому и подал заявление на получение гражданства РФ.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Никита Джигурда,
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