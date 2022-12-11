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17 минут назад

Салтыкова рассказала, правдивы ли слухи о ее романе с Бодровым

Свободная пресса

После выхода фильма «Брат-2» поползли слухи о романе актера Сергея Бодрова и певицы Ирины Салтыковой. По сюжету у героев вспыхивает взаимная симпатия после случайной встречи. Однако оба являются жителями «разных миров» и в итоге их пути расходятся, пишет «Экономика сегодня».

Салтыкова рассказала, правдивы ли слухи о ее романе с Бодровым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Салтыкова отметила, что Бодров не собирался за ней ухаживать за пределами съемочной площадки.

«Нет, нет, нет. Это вы ухаживаете за всеми. А он скромный парень: женатый и очень порядочный. Это все знают», - цитирует актрису «СтарХит».

Ранее известный российский режиссер Юрий Быков высказался об успехе фильма «Брата-2»: "Сами не поняли, что сделали".

Шоу-бизнес,Сергей Бодров,Ирина Салтыкова,Юрий Быков,
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