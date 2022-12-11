Ксения Бородина призналась в ненависти к своему отцу

Известная телеведущая Ксения Бородина не смогла познать отцовской любви, что повлияло на ее характер и будущее. В эфире телешоу «Женский клуб» светская львица даже призналась, что ненавидела своего отца.

Фото: Youtube / Регина Тодоренко Youtube / Регина Тодоренко

В жизни знаменитости он появлялся «эпизодически», пытаясь купить любовь подарками. Время от времени он пропадал на несколько лет, однако именно это закалило характер звезды и помогло добиться успехов в жизни, заметила Бородина.

Она поделилась, что за всю жизнь не наберется даже суток, которые она бы провела с папой. При этом в детстве у нее была безусловная любовь к этому человеку. Именно эта любовь в дальнейшем переросла в ненависть, заявила телеведущая.

Знаменитость призналась, что отец пытался с ней помириться, но никакого результата это не дало. Сейчас, по словам Бородиной, чувство обиды уже прошло, но это уже неважно, ведь папа скончался несколько лет назад, пишет ФАН.