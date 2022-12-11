В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Ксения Бородина призналась в ненависти к своему отцу

Вечерняя Москва

Известная телеведущая Ксения Бородина не смогла познать отцовской любви, что повлияло на ее характер и будущее. В эфире телешоу «Женский клуб» светская львица даже призналась, что ненавидела своего отца.

Ксения Бородина призналась в ненависти к своему отцу
Фото: Youtube / Регина ТодоренкоYoutube / Регина Тодоренко

В жизни знаменитости он появлялся «эпизодически», пытаясь купить любовь подарками. Время от времени он пропадал на несколько лет, однако именно это закалило характер звезды и помогло добиться успехов в жизни, заметила Бородина.

Она поделилась, что за всю жизнь не наберется даже суток, которые она бы провела с папой. При этом в детстве у нее была безусловная любовь к этому человеку. Именно эта любовь в дальнейшем переросла в ненависть, заявила телеведущая.

Знаменитость призналась, что отец пытался с ней помириться, но никакого результата это не дало. Сейчас, по словам Бородиной, чувство обиды уже прошло, но это уже неважно, ведь папа скончался несколько лет назад, пишет ФАН.

До этого сообщалось, что родители звезды развелись, когда ей был один год, поэтому с отцом будущая знаменитость виделась не так часто, в основном он приезжал, чтобы привезти деньги или подарки.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители