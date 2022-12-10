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12 минут назад

Любовь Успенская собирается получить российское гражданство на днях

Слово и Дело

Певица Любовь Успенская активно ведет деятельность в России. Но теперь королева шансона собирается получить гражданство РФ.

Успенская анонсировала получение российского гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Адвокат Александр Добровинский подтвердил, что у Любови Успенской есть гражданство Соединенных Штатов. Артистка выступила на премии «Золотой Граммофон» и сделала важное заявление.

Любовь Успенская назвала отличие Москвы от Нью-Йорка

«На днях получу российское гражданство. Слава богу, что я сегодня могу жить и воспитывать дочь в России. Я горжусь, что мы россияне», — добавила Успенская в беседе с журналистами.

На днях королева шансона сравнивала жизнь в Москве и Нью-Йорке. По ее словам, все дело в русском духе. И это состояние души невозможно найти ни в одной другой столице мира. Но в России у приезжих, по мнению Успенской, есть возможность построить достойную жизнь.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Александр Добровинский,
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