Успенская анонсировала получение российского гражданства

«На днях получу российское гражданство. Слава богу, что я сегодня могу жить и воспитывать дочь в России. Я горжусь, что мы россияне», — добавила Успенская в беседе с журналистами.

На днях королева шансона сравнивала жизнь в Москве и Нью-Йорке. По ее словам, все дело в русском духе. И это состояние души невозможно найти ни в одной другой столице мира. Но в России у приезжих, по мнению Успенской, есть возможность построить достойную жизнь.