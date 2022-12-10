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1 час назад

Антонов после успешной операции вновь появился на телевидении

Ирина Лебедева

Юрий Антонов недавно вернулся из-за рубежа, где проходил серьезное лечение. Еще три года назад пожилой певец травмировал ногу, и с тех пор мог ходить, только опираясь на трость. Кроме того, его мучали сильные боли. В итоге 77-летний Антонов принял решение оперироваться в одной из клиник в Германии. Ему заменили сустав, а курс реабилитации исполнитель проходит уже в России. Об этом пишет СтарХит.

Антонов после успешной операции вновь появился на телевидении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По возращению Юрия Михайловича пригласили в студию Андрея Малахова. Программа была посвящена культовым песням из советских фильмов.

Антонов пришел на эфир самостоятельно и без трости, поскольку, по его словам, теперь он гораздо лучше себя чувствует. Музыкант сделал ведущему комплимент:

«Андрей, смотрю твои программы постоянно, они в корне поменяли отношение к русской музыке. Он звучит тут, мы слышим патриотичные песни, так прекрасно!»

В ходе разговора певец вспомнил, как заработал свое первые деньги. Юрию было всего 14 лет, когда он взял аккордеон и пошел выступать вместе со взрослыми, а после принес домой зарплату в 60 рублей. В те времена это были приличные деньги, люди за месяц зарабатывали по 120 рублей.

«Мама с папой не поверили просто. Славные были времена в Советском союзе, я их еще помню», — резюмировал Антонов.

Проблемы со здоровьем у Антонова начались в 2018 году после разрыва мениска. Он потратил на лечение миллионы рублей, но проблемы со здоровьем остались – артист передвигался по дому на инвалидной коляске.

Шоу-бизнес,Юрий Антонов,Андрей Малахов,
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