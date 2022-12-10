Умерла свидетельница убийства Талькова

Элли Касимати работала директором певицы Азизы. В момент убийства Игоря Талькова она была рядом. После трагедии Элли не оставила Азизу. И лишь через несколько лет совсем ушла из шоу-бизнеса и уехала в Грецию

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По прошествии времени Элли сильно заболела. Врачи диагностировали у нее неизлечимое заболевание. Касимати в последнее время весила всего 36 килограммов и не могла ходить. Врачи могли лишь немного облегчать страдания больной. Но недуг прогрессировал, и накануне женщина скончалась.

Ранее, как сообщает «Московский Комсомолец», умер еще один из участников трагедии. Игорь Малахов ушел из жизни несколько лет назад из-за цирроза печени. Последние дни он провел в Подмосковье в одиночестве: с ним была рядом только собака, которую после смерти Малахова забрала певица Азиза.