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1 час назад

Садальский прокомментировал слова Цискаридзе о мировой славе

Ирина Лебедева

Николай Цискаридзе недавно объяснил журналистам, что, несмотря на низкие рейтинги шоу «Сегодня вечером», в котором он является ведущим, к нему нельзя применять обычные критерии оценивания. Он не просто шоумен, а человек с мировой известностью, а на его заявления обращают внимание зарубежные СМИ.

Садальский прокомментировал слова Цискаридзе о мировой славе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Станислав Садальский, который давно критикует Цискаридзе как непрофессионального телеведущего, высмеял слова мастера балета о мировой славе. Об этом рассказывает ФАН.

«Угораздило ж его родиться в такой стране, где всем до лампочки, что о нем пишут в мировой прессе», — саркастически заметил актер в микроблоге.

Ранее Садальскому не нравилась в роли ведущей и Юлия Меньшова. Он ее тоже критиковал. Этим переживанием она, в свою очередь, поделилась с Цискаридзе, заявив, что Садальский вставлял палки в колеса.

Шоу-бизнес,Юлий Меньшов,Николай Цискаридзе,Станислав Садальский,
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