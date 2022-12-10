Садальский прокомментировал слова Цискаридзе о мировой славе

Николай Цискаридзе недавно объяснил журналистам, что, несмотря на низкие рейтинги шоу «Сегодня вечером», в котором он является ведущим, к нему нельзя применять обычные критерии оценивания. Он не просто шоумен, а человек с мировой известностью, а на его заявления обращают внимание зарубежные СМИ.

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Станислав Садальский, который давно критикует Цискаридзе как непрофессионального телеведущего, высмеял слова мастера балета о мировой славе. Об этом рассказывает ФАН.

«Угораздило ж его родиться в такой стране, где всем до лампочки, что о нем пишут в мировой прессе», — саркастически заметил актер в микроблоге.