Семенович высказалась о домогательствах в шоу-бизнесе

Анна Семенович высказалась на тему «путь в шоу-бизнес проходит через постель» в интервью Лауре Джугелии. У телеведущей по этому поводу своя точка зрения – незачем ворошить прошлое, - информирует портал super.ru.

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«Сейчас такая мода пошла. В Америке все судят бедных мужиков, дают сроки за то, что кто-то когда-то домогался до какой-то известной актрисы. Извини, милая, но, если ты ему дала сама, он же тебя не насиловал за эту роль, значит ты получила бартер. Ты дала ему свое тело, он тебе дал роль», — считает Семенович.

Что касается самой Анны, то, по ее словам, во времена ее выступления в группе «Блестящих» ни о каких непристойных предложениях речи не шло. Семенович даже пошутила – возможно, ей ничего не предлагали потому, что она была не такой красоткой, как голливудские актрисы.

Анна Семенович с самого начала специальной операции на Украине участвует в сборах гуманитарной помощи для жителей Донбасса и его защитников. В эфире телешоу «Ты не поверишь!» на НТВ она призналась, что хотела бы поехать туда поработать медицинской сестрой, но не имеет для этого достаточных знаний.