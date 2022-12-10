Стало известно, почему Фрейндлих дала пощечину Гузеевой

На съемках картины «Жестокий романс» произошел скандальный эпизод. Алиса Фрейндлих ударила по щеке Ларису Гузееву. О подробностях случившегося рассказал Александр Панкратов-Черный.
В одном из эпизодов режиссер Эльдар Рязанов потребовал от Гузеевой, чтобы она одновременно смеялась и плакала. Эта сцена у артистки никак не получалась. Тогда пригласили Алису Фрейндлих. Та отвесила Ларисе пощечину. Гузеева разрыдалась. И тут же начала смеяться. Фрейндлих попросила у Ларисы прощения, а та – поблагодарила за помощь в решении проблемы, пишет портал fbm.ru.
«Рязанов начинает нервничать: «Лариса, соберитесь!». Алиса Бруновна смотрела на это, а потом говорит: «Мотор!». Камера начинает снимать. И Алиса Фрейндлих как вмажет Ларисе пощечину. Та заплакала, и тут Алиса Бруновна кричит: «Смейся!». И она засмеялась!» - вспоминал Панкратов-Черный.
Недавно Лариса Гузеева дала обещание, что больше не будет курить и ругаться матом. Также она призвала подписчиков не осуждать ее решение и не сравнивать с писателями, использовавшими мат в своей речи.