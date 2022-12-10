Стало известно, почему Фрейндлих дала пощечину Гузеевой

В одном из эпизодов режиссер Эльдар Рязанов потребовал от Гузеевой, чтобы она одновременно смеялась и плакала. Эта сцена у артистки никак не получалась. Тогда пригласили Алису Фрейндлих. Та отвесила Ларисе пощечину. Гузеева разрыдалась. И тут же начала смеяться. Фрейндлих попросила у Ларисы прощения, а та – поблагодарила за помощь в решении проблемы, пишет портал fbm.ru.