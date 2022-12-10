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1 час назад

Вайкуле в Латвии обратилась к зрителям на русском языке

Ирина Лебедева

Недавно Лайма Вайкуле спровоцировала скандал в социальных сетях и прессе, публично заявив, что она и Алла Пугачева в свое время «кормили» весь Советский Союз. Как объяснила певица, доходы от продаж билетов на их концерты и записей на пластинках практически целиком шли в бюджет страны. Об этом информирует ФАН.

Вайкуле в Латвии обратилась к зрителям на русском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хейтеры подняли шум, на певицу в социальных сетях посыпались обвинения в поддержке СССР, звучали даже требования лишить Вайкуле латвийского гражданства за спонсирование чужой страны.

Тем не менее, звезда от русского языка не отказалась. Именно на русском она обратилась к зрителям на своем концерте в Латвии. Лайма объяснила, что выступать и петь все равно нужно, хотя времена наступили трудные.

«Сегодня очень тяжелое время», — сказала Вайкуле.

Лайма активно поддерживает свою подругу Аллу Пугачеву. Летом они проводили вместе время в Юрмале и ходили по концертам. Лайма отмечала, что Алла Борисовна – певица номер один, на песнях которой выросло не одно поколение.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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