Вайкуле в Латвии обратилась к зрителям на русском языке

Недавно Лайма Вайкуле спровоцировала скандал в социальных сетях и прессе, публично заявив, что она и Алла Пугачева в свое время «кормили» весь Советский Союз. Как объяснила певица, доходы от продаж билетов на их концерты и записей на пластинках практически целиком шли в бюджет страны. Об этом информирует ФАН.

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Хейтеры подняли шум, на певицу в социальных сетях посыпались обвинения в поддержке СССР, звучали даже требования лишить Вайкуле латвийского гражданства за спонсирование чужой страны.

Тем не менее, звезда от русского языка не отказалась. Именно на русском она обратилась к зрителям на своем концерте в Латвии. Лайма объяснила, что выступать и петь все равно нужно, хотя времена наступили трудные.

«Сегодня очень тяжелое время», — сказала Вайкуле.