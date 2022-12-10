Племянник Алибасова живет в бараке на пенсию в 14 тысяч рублей

У Бари Алибасова есть племянник – сын покойной сестры известного продюсера. Борису 66 лет, он живет в двухэтажном доме под снос в маленьком бурятском городке Кяхта. По словам мужчины, он всю жизни проработал охранником, а сейчас получает пенсию в размере 14 тысяч рублей.

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В интервью программе «Секрет на миллион» Борис рассказал, что из-за отсутствия средств он не смог навестить больную мать, которая жила в другом городе, и даже не попал на его похороны. К знаменитому дяде он за помощью не обращается. Лишь однажды Бари Алибасов помог ему погасить долг за коммунальные услуги, передав 25 тысяч рублей. А при встрече подарил свой пиджак, который потом у Бориса украли.

Борис живет один, дочь обосновалась в Улан-Удэ, сын погиб, а супруга, с которой они прожили 42 года, скончалась от последствий сахарного диабета.