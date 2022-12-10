Эдгард Запашный потребовал защитить детей от неадекватных блогеров

Запашный был в гостях у Алены Жигаловой на ее шоу «Алена, блин!». Знаменитый дрессировщик жестко высказался по поводу опасных, по его мнению, примеров, которые подают молодому поколению некоторые известные персоны. Так, он привел пример «нового тренда».
«Блогеры пшикают дезодорант в рот, подносят зажигалку, выдыхают, взрыв... Потом бегут к телефону показать, обгорело лицо или нет. Они плохо воспитаны видимо, им никто в жизни не давал по шее. Я отец троих детей и понимаю, что интернет опасен», - объяснил народный артист России.
Запашный подчеркнул, что юноши и девушки, глядя на неадекватное поведение Инстасамки, Милохина, Павленского и многих других любителей эпатажа, привыкают к тому, что подобное – норма, а успешность человека начинают измерять количеством его подписчиков в социальных сетях. Об этом пишет портал prozvezd.
«Многие стали считать, что если у блогера несколько миллионов подписчиков, то это крутой человек, который чего-то добился в жизни. Блогеры не имеют право своими болезнями дальше заражать общество. Не надо бояться сказать дураку, что он дурак, даже если у него несколько миллионов подписчиков. Залог настоящего успеха заключается в том, что ты приходишь к нему через уважение. Своим детям я ставлю фильтры везде и ограничиваю их нахождение в интернете, оградил их от огромного количества игр. Я призываю всех родителей этим заниматься!», - резюмировал Запашный.
Ранее Эдгард Запашный признался, что вместе с братом Аскольдом Запашным они не только морально поддерживают жителей Донбасса, но и финансово, пишет Центральная Служба Новостей. Запашный утверждает, что вместе с братом он перевел около 14 миллионов рублей на помощь Донбассу.