Эдгард Запашный потребовал защитить детей от неадекватных блогеров

«Многие стали считать, что если у блогера несколько миллионов подписчиков, то это крутой человек, который чего-то добился в жизни. Блогеры не имеют право своими болезнями дальше заражать общество. Не надо бояться сказать дураку, что он дурак, даже если у него несколько миллионов подписчиков. Залог настоящего успеха заключается в том, что ты приходишь к нему через уважение. Своим детям я ставлю фильтры везде и ограничиваю их нахождение в интернете, оградил их от огромного количества игр. Я призываю всех родителей этим заниматься!», - резюмировал Запашный.