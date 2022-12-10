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1 час назад

На Дану Борисову с дочерью в Таиланде напал водитель такси

Ирина Лебедева

Дана Борисова отдыхала в Таиланде вместе с дочерью. Там российской телеведущей пришлось пережить неприятное приключение. Водитель такси, в котором ехали Дана с Полиной, сначала вел себя приветливо и доброжелательно, но по дороге, по словам Борисовой, стал употреблять какие-то вещества, вследствие чего поведение мужчины резко изменилось, и он даже попытался завезти пассажирок в безлюдное место, чтобы обокрасть. Об этом рассказывает gazeta.ru со ссылкой на микроблог Борисовой.

На Дану Борисову с дочерью в Таиланде напал водитель такси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не передать словами, что мы пережили. Темная трасса, водитель мчится и на ходу употребляет наркотики... Хотел нас увезти и обокрасть. Мы, слава Богу, успели сбежать в придорожный отель», - написала Дана.

Перепугана была и 15-летняя Полина.

«Я думала нас убьют и изнасилуют. Спасибо бабушке, что ставила свечки за меня», — написала девочка в соцсетях.

Телеведущей с дочерью удалось убежать и скрыться в придорожном отеле. Таксист их догнал, и начал требовать денег, хотя Дана заранее с ним расплатилась.

«Полицию в итоге не вызвали. Он лег спать в машине у двери. Будем разбираться», - сообщила Дана.

Ранее телеведущая Дана Борисова пожаловалась, что ей не удалось вылететь в Таиланд из-за отсутствия разрешения на ввоз собаки в Пхукет. Ей пришлось поменять билеты и вылететь в Бангкок, а уже оттуда добираться до места назначения.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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