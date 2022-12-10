На Дану Борисову с дочерью в Таиланде напал водитель такси

Дана Борисова отдыхала в Таиланде вместе с дочерью. Там российской телеведущей пришлось пережить неприятное приключение. Водитель такси, в котором ехали Дана с Полиной, сначала вел себя приветливо и доброжелательно, но по дороге, по словам Борисовой, стал употреблять какие-то вещества, вследствие чего поведение мужчины резко изменилось, и он даже попытался завезти пассажирок в безлюдное место, чтобы обокрасть. Об этом рассказывает gazeta.ru со ссылкой на микроблог Борисовой.