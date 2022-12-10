На Дану Борисову с дочерью в Таиланде напал водитель такси

Дана Борисова отдыхала в Таиланде вместе с дочерью. Там российской телеведущей пришлось пережить неприятное приключение. Водитель такси, в котором ехали Дана с Полиной, сначала вел себя приветливо и доброжелательно, но по дороге, по словам Борисовой, стал употреблять какие-то вещества, вследствие чего поведение мужчины резко изменилось, и он даже попытался завезти пассажирок в безлюдное место, чтобы обокрасть. Об этом рассказывает gazeta.ru со ссылкой на микроблог Борисовой.
«Это не передать словами, что мы пережили. Темная трасса, водитель мчится и на ходу употребляет наркотики... Хотел нас увезти и обокрасть. Мы, слава Богу, успели сбежать в придорожный отель», - написала Дана.
Перепугана была и 15-летняя Полина.
«Я думала нас убьют и изнасилуют. Спасибо бабушке, что ставила свечки за меня», — написала девочка в соцсетях.
Телеведущей с дочерью удалось убежать и скрыться в придорожном отеле. Таксист их догнал, и начал требовать денег, хотя Дана заранее с ним расплатилась.
«Полицию в итоге не вызвали. Он лег спать в машине у двери. Будем разбираться», - сообщила Дана.
Ранее телеведущая Дана Борисова пожаловалась, что ей не удалось вылететь в Таиланд из-за отсутствия разрешения на ввоз собаки в Пхукет. Ей пришлось поменять билеты и вылететь в Бангкок, а уже оттуда добираться до места назначения.