Брат рассказал, что до сих пор советуется с Горшениным

«Если бы Мишка был жив, он бы меня поддержал. Я с ним иногда и сейчас разговариваю. Так и слышу, как он говорит мне иногда: "А вот это что-то прикольное! Интересное!" А потом может сказать: "Вот это ты крутанул, Алексей. Ну, ты и идиот… Ты совсем с ума сошел? Ты куда полез вообще!"», - цитирует его слова издание.