Брат рассказал, что до сих пор советуется с Горшениным

Алексей Горшенев, экс-фронтмен группы «Кукрыниксы» и известный рокер, признался журналистам, что до сих пор чувствует поддержку брата. Напомним, Михаил Горшенев, бывший солистом популярной панк-группы «Король и Шут», ушел из жизни в 2013 году.
Как пишет издание moslenta, которому Алексей дал интервью, если бы Михаил был жив, он бы обязательно сделал с ним какой-нибудь большой проект. А пока Алексей нередко ведет виртуальные разговоры с умершим братом.
«Если бы Мишка был жив, он бы меня поддержал. Я с ним иногда и сейчас разговариваю. Так и слышу, как он говорит мне иногда: "А вот это что-то прикольное! Интересное!" А потом может сказать: "Вот это ты крутанул, Алексей. Ну, ты и идиот… Ты совсем с ума сошел? Ты куда полез вообще!"», - цитирует его слова издание.
В ночь с 18 на 19 июля 2013 года Михаила Горшенева (Горшка) не стало. Он умер в своем доме по адресу Озерковский проспект, дом 5, где жил вместе с женой и двумя дочками. Причиной смерти стало злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами, к которым он вернулся после долгого перерыва.