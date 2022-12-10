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1 час назад

«Надо тренировать мозг»: Бузова опозорилась в прямом эфире

Елена Прошина

Российская исполнительница Ольга Бузова отличается нелепыми высказываниями или ошибками в словах или выражениях, сообщает «Пятый канал».

«Надо тренировать мозг»: Бузова опозорилась в прямом эфире
Фото: ТАССТАСС

На днях певица вновь дала поклонникам повод усомниться в своих умственных способностях. Она приняла участие в шоу Иды Галич, по правилам которого приглашенный гость соревнуется со школьниками. Перед началом артистка заявила, что окончила школу с серебряной медалью.

«20 лет назад мозг был. Потом я записала песню со строками „Выключи мозг…“. Учение — свет, учение — тьма… Ой, нет. Учение — свет, надо учиться, тренировать мозг», — сказала Бузова.

А когда дело дошло до вопросов из программы четвертого класса, исполнительница сдалась.

«Я в этом раунде не принимаю участие. Я капута… капита… капуталиртируюсь! Капульта я! Потому что у меня не было четвертого класса. Я ничего не проходила», — заявила певица, не сумев выговорить нужное слово, которое могло быть как словом «катапульта», так и словом «капитуляция».

Затем участникам шоу было необходимо произвести расчет объема коробки. Но, как выяснилось, заинтересовало певицу не само задание, а ассоциации с ним. Ведущая Галич пошутила, что в коробке бывший супруг Бузовой Дмитрий Тарасов, на что она ответила — он бы с удовольствием принял участие в шоу ради привлечения внимания зрителей.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
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