«Надо тренировать мозг»: Бузова опозорилась в прямом эфире

«Я в этом раунде не принимаю участие. Я капута… капита… капуталиртируюсь! Капульта я! Потому что у меня не было четвертого класса. Я ничего не проходила», — заявила певица, не сумев выговорить нужное слово, которое могло быть как словом «катапульта», так и словом «капитуляция».