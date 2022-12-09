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46 минут назад

У Леры Кудрявцевой парализовало часть лица

Елена Прошина

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что из-за стресса у неё парализовало левую часть лица. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

У Леры Кудрявцевой парализовало часть лица
Фото: ТАССТАСС

«У меня тут на фоне всех этих событий отнялась часть лица. На нервной почве левая половина словно онемела», – рассказала она.

Кудрявцева также добавила, что ощущает себя так, будто постарела на несколько десятков лет за последнее время. По её признанию, она близко к сердцу воспринимает мировые события.

«Я сейчас удивляюсь каждый день. Столько потрясений, нервы не выдерживают», – сказала Кудрявцева.

Кроме того, телеведущая рассказала, что последние события в стране повлияли на её работу и образ жизни. По словам Кудрявцевой, теперь она всё своё свободное время посвящает семье и работе.

«У меня сейчас такой режим: работа-дом-семья. Хотя с подругами стали чаще встречаться», – поделилась она.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что до сих пор не смогла пережить потерю своего отца.

Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
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