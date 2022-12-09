Младший сын Тины Тернер найден мертвым после самоубийства ее старшего сына

62-летний сын Тины Тернер Рональд был найден мёртвым в своём доме. Об этом сообщает StarHit.

Рональд Тернер умер спустя четыре года после того, как его брат Крейг совершил самоубийство. Последние годы умерший боролся с тяжелой формой онкологии, но врачи пока не знают, стало ли именно это причиной смерти.

Известно, что у Рональда были определённые проблемы с законом и наркотиками. Несколько раз его арестовывали из-за хранения запрещённых веществ. 83-летняя Тина Тернер пока никак не прокомментировала трагедию.