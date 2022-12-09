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26 минут назад

Младший сын Тины Тернер найден мертвым спустя четыре года после самоубийства ее старшего сына

Елена Прошина

62-летний сын Тины Тернер Рональд был найден мёртвым в своём доме. Об этом сообщает StarHit.

Младший сын Тины Тернер найден мертвым после самоубийства ее старшего сына
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рональд Тернер умер спустя четыре года после того, как его брат Крейг совершил самоубийство. Последние годы умерший боролся с тяжелой формой онкологии, но врачи пока не знают, стало ли именно это причиной смерти.

Известно, что у Рональда были определённые проблемы с законом и наркотиками. Несколько раз его арестовывали из-за хранения запрещённых веществ. 83-летняя Тина Тернер пока никак не прокомментировала трагедию.

Ранее стало известно о смерти барабанщика группы The Stranglers Джета Блэка.

Шоу-бизнес,Тина Тернер,
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