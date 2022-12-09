В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
26 минут назад

Соседов назвал Вайкуле выжившей из ума старухой за ее слова про СССР

Деловая газета "Взгляд"

Заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она «содержала» Советский Союз и Россию, звучат очень глупо, заявил российский журналист, музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов.

Соседов назвал Вайкуле выжившей из ума старухой
Фото: ТАССТАСС

«Ужасное, глупое заявление совершенно выжившей из ума старой отставной кабаре-певички. Мне очень жаль ее», – сказал Соседов в беседе со «Spuntik БелаБеларусь>.

Он добавил, что высказывание артистки – это «полный бред», и всерьез говорить об этом заявлении не приходится.

«Вы считаете, что я должен комментировать бред какой-то дуры, простите? Ну, там бред полный. Она «содержала Советский Союз. Это я должен комментировать, вы считаете? Ну вы тогда меня дураком тоже считаете», – отметил он.

«Мне очень жаль ее. Я не собираюсь комментировать маразмы», – сказал журналист.

Напомним, Лайма Вайкуле заявляла, что якобы своими трудами приносила большой доход СССР, а после его распада доходы уже России приносила певица Алла Пугачева.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила подумать на тему, кто содержал самих артисток, покупал пластинки, строил заводы и запускал ракеты в космос.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Мария Захарова,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители