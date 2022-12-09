Звезду «Чудаков» подключили к аппарату ИВЛ

Скейтбордиста, каскадера и звезду шоу «Чудаки» Бэма Марджеру госпитализировали с пневмонией, которая была вызвана COVID-19. Об этом сообщает TMZ.

В больнице в Сан-Диего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильное.

Летом стало известно, что Марджера сбежал из рехаба во Флориде и пропал. 13 июня менеджер клиники обратился в полицию и заявил об исчезновении артиста. По его словам, незадолго до этого Марджера говорил, что ему не нравится это место, поэтому он хочет покинуть его. При этом артист обещал менеджеру, что отправится в другой реабилитационный центр. Через несколько дней актера задержала полиция.