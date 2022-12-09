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11 минут назад

Звезду «Чудаков» подключили к аппарату ИВЛ

Lenta.ru

Скейтбордиста, каскадера и звезду шоу «Чудаки» Бэма Марджеру госпитализировали с пневмонией, которая была вызвана COVID-19. Об этом сообщает TMZ.

Звезду «Чудаков» подключили к аппарату ИВЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В больнице в Сан-Диего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильное.

Летом стало известно, что Марджера сбежал из рехаба во Флориде и пропал. 13 июня менеджер клиники обратился в полицию и заявил об исчезновении артиста. По его словам, незадолго до этого Марджера говорил, что ему не нравится это место, поэтому он хочет покинуть его. При этом артист обещал менеджеру, что отправится в другой реабилитационный центр. Через несколько дней актера задержала полиция.

Незадолго до побега из клиники он прошел курс лечения от наркозависимости. Близкие к Марджере источники утверждали, что он не представляет никакой опасности для окружающих и находится в доме для «трезвой» жизни (sober living house) — так называются места, где людям, покинувшим программу реабилитации, предоставляют жилье и все необходимое для жизни. Они считаются промежуточным этапом между рехабом и окончательным возвращением в общество.

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