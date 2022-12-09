Галкин* на украинском языке оправдался за подписки на Газманова и Баскова

Юморист Максим Галкин несмотря на то, что уже неоднократно оскандалился своими речами против российской власти и специальной военной операции на Украине, остается не в чести у украинцев. Недавно ему пришлось объясняться, почему он все еще подписан на «врагов» Украины в соцсетях.

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Украинские пользователи соцсетей предъявили Максиму Галкину претензию, почему он остается подписан на Николая Баскова, Олега Газманова, Ларису Долину и других российских артистов, которые поддерживают СВО. По словам юмориста, подписка не значит согласие или поддержку, а сейчас он просто не хочет быть мелочным. Примечательно, что свое оправдание Галкин опубликовал на чистой украинской «мове».

В комментариях нашлись и российские пользователи, которые отметили, что Галкин не отписывается от своих бывших коллег, чтобы оставить хоть какие-то шансы вернуться в российский шоу-бизнес.