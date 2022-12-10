Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава снялась топлес в свой день рождения. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram*.

Фото: kativarnava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) kativarnava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В пятницу, 9 декабря, Екатерине Варнаве исполнилось 38 лет. По случаю праздника звезда Comedy Woman поделилась с подписчиками видеороликом, в котором предстала топлес. Актриса позировала, надев черный жакет на голое тело, под композицию Queen в исполнении Jessie J.

"Я люблю свое тело. Я люблю свою кожу. Я богиня. Я королева", — процитировала Варнава строчки из песни в подписи к публикации.

"Невероятная женщина", "Какая вы красивая", "С каждым годом только лучше", "Сногсшибательная", "Потрясающая", — писали подписчики Екатерины в комментариях.

В числе тех, кто поздравил звезду в социальных сетях, оказался ее бывший супруг Александр Молочников. Режиссер опубликовал в социальных сетях несколько фотографий с экс-супругой, сопроводив их теплыми пожеланиями.

"С днем рождения. Талантливая, красивая и нечеловечески добрая. Пусть все будет хорошо!" — написал он.

О расставании Екатерины Варнавы и Александра Молочникова стало известно в сентябре этого года. Молочников дал интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом)*, в котором признался, что женился на Варнаве в марте этого года. По словам режиссера, они планировали переехать из России в США и завести детей, но в конечном итоге расстались по обоюдному согласию.