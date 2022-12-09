«Би-2» вывели на экран посетивших концерт Галкина и Пугачеву

Певица Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) появились на концерте группы «Би-2» в Израиле. Звезд показали на большом экране во время выступления артистов.

Галкин и Пугачева посетили концерт, они находились в зоне балконов. Камера заметила пару. Их изображение вывели на экран за спинами музыкантов. Шоумен поделился эмоциями от концерта. Он опубликовал в социальных сетях ролик с выступления группы.

Помимо звездной пары на экране также появлялись и другие гости мероприятия. Присутствие исполнительницы и юмориста вызвало бурные аплодисменты зрителей.