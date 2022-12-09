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6 минут назад

«Би-2» вывели на экран посетивших концерт Галкина и Пугачеву

Слово и Делоиещё 3

Певица Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) появились на концерте группы «Би-2» в Израиле. Звезд показали на большом экране во время выступления артистов.

Галкин и Пугачева посетили концерт, они находились в зоне балконов. Камера заметила пару. Их изображение вывели на экран за спинами музыкантов. Шоумен поделился эмоциями от концерта. Он опубликовал в социальных сетях ролик с выступления группы.

Помимо звездной пары на экране также появлялись и другие гости мероприятия. Присутствие исполнительницы и юмориста вызвало бурные аплодисменты зрителей.

- физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами

Шоу-бизнес,Видео,Алла Пугачева,
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