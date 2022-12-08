В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
16 минут назад

Представитель Баскова опровергла слухи о проблемах со здоровьем у певца

Илья Родин

Представитель певца Николая Баскова Марина Наумова рассказала в интервью Telegram-каналу SHOT, что шоумен перенес операцию на ноге. Она добавила, что именно этим обусловлена его малая подвижность на сцене во время выступлений.

Стало известно, какую операцию перенес Басков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее в сети появился ролик, на кадрах которого Басков практически постоянно неподвижно стоит на сцене, а затем с чужой помощью с трудом спускается по лестнице.

Врач оценила состояние располневшего Баскова

Наумова пояснила, что у артиста «были травмированы связки на ноге. Ему сделали операцию в Москве». Она добавила, что в настоящее время все нормализовалось, он передвигается хоть и не очень быстро, но самостоятельно.

По ее словам, информация о том, что у Баскова есть проблемы с венами на ногах, не соответствует действительности. Наумова уточнила, что операций на венах у него не было, он не пользуется костылями, врачи не ставили жесткие диагнозы.

Шоу-бизнес,Марина Наумова,Николай Басков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители