Стало известно, какую операцию перенес Басков

Представитель певца Николая Баскова Марина Наумова рассказала в интервью Telegram-каналу SHOT, что шоумен перенес операцию на ноге. Она добавила, что именно этим обусловлена его малая подвижность на сцене во время выступлений.

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Отмечается, что ранее в сети появился ролик, на кадрах которого Басков практически постоянно неподвижно стоит на сцене, а затем с чужой помощью с трудом спускается по лестнице.

Наумова пояснила, что у артиста «были травмированы связки на ноге. Ему сделали операцию в Москве». Она добавила, что в настоящее время все нормализовалось, он передвигается хоть и не очень быстро, но самостоятельно.