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57 минут назад

Дочь Заворотнюк улетела из России

Мослента

О своем отлете из России сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя модель и блогер Анна.

Дочь Заворотнюк улетела из России
Фото:  @anna_zavorotnyuk @anna_zavorotnyuk

«Собираюсь в длинное путешествие! Лечу в Стамбул, оттуда в Баку, а потом в Дубай. И в один чемодан мне надо собрать вещи для каждого из этих городов. Погода в них сейчас абсолютно разная», — поделилась Заворотнюк с фолловерами.

Модель призналась, что не смогла справиться с задачей — в ее чемодане поместилась только одежда, подходящая для Дубая. Вскоре она опубликовала в сторис видео из самолета.

Петр Чернышев оставит больную Заворотнюк ради ледового шоу

Ранее дочь Заворотнюк показала фото и видео из бани в Подмосковье. Фолловеры восхитились и атмосферой, и внешним видом блогера.

Шоу-бизнес,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,
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