Дочь Заворотнюк улетела из России

О своем отлете из России сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя модель и блогер Анна.
«Собираюсь в длинное путешествие! Лечу в Стамбул, оттуда в Баку, а потом в Дубай. И в один чемодан мне надо собрать вещи для каждого из этих городов. Погода в них сейчас абсолютно разная», — поделилась Заворотнюк с фолловерами.
Модель призналась, что не смогла справиться с задачей — в ее чемодане поместилась только одежда, подходящая для Дубая. Вскоре она опубликовала в сторис видео из самолета.
Ранее дочь Заворотнюк показала фото и видео из бани в Подмосковье. Фолловеры восхитились и атмосферой, и внешним видом блогера.