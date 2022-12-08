Юморист Гарик Харламов ответил на слова бывшей жены Кристины Асмус о том, что он не оставил ей «ни копейки» после развода. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Про чувство такта и честность вам тоже не стоило бы говорить, учитывая, что вы живете в своей половине дома все это время. И живете на моем полном обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок. Не так далеко-то вы и ушли, получается», – написал он в своих социальных сетях.
Кроме того, Харламов добавил, что Асмус лишена чувства юмора. Унижение человека и шутка про дом, по мнению юмориста, совершенно разные вещи. Своей бывшей супруге он посоветовал «спуститься на один этаж» и сказать подобные вещи ему в лицо.
Ранее Кристина Асмус заявила, что Харламов ничего ей не оставил после развода.
«Уважаемый Игорь Юрьевич, у вас прекрасное чувство юмора, это бесспорно. Хорошо бы еще овладеть чувством такта и честностью. Напоминаю, что вы не оставили Кристине Асмус никакой дом. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему», – заявила она.