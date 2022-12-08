«Про чувство такта и честность вам тоже не стоило бы говорить, учитывая, что вы живете в своей половине дома все это время. И живете на моем полном обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок. Не так далеко-то вы и ушли, получается», – написал он в своих социальных сетях.