Певец Григорий Лепс был вынужден закрыть свой магазин оптики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, артисту пришлось пойти на это из-за конкуренции. Отмечается, что драка, о которой ранее стало известно, могла произойти по причине стресса на фоне потери бизнеса.

В публикации также говорится, что магазин Лепса закупал продукцию у завода, находящегося в Италии, однако развитие бизнеса остановилось, после чего сотрудников проинформировали о грядущих увольнениях.

«Напоследок пара фактов. Первый — за всё время «Лепс-оптика» так и не смогла продать свои самые дорогие экземпляры, потому что хозяин забирал их себе бесплатно. Второй — очки еще можно купить, но на маркетплейсах», — отметил автор поста.