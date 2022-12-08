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1 час назад

Mash: Лепс закрыл свой магазин оптики

Лера Букина

Певец Григорий Лепс был вынужден закрыть свой магазин оптики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, артисту пришлось пойти на это из-за конкуренции. Отмечается, что драка, о которой ранее стало известно, могла произойти по причине стресса на фоне потери бизнеса.

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В публикации также говорится, что магазин Лепса закупал продукцию у завода, находящегося в Италии, однако развитие бизнеса остановилось, после чего сотрудников проинформировали о грядущих увольнениях.

«Напоследок пара фактов. Первый — за всё время «Лепс-оптика» так и не смогла продать свои самые дорогие экземпляры, потому что хозяин забирал их себе бесплатно. Второй — очки еще можно купить, но на маркетплейсах», — отметил автор поста.

Григорий Лепс ранее стал участником скандала. В ночь на 3 декабря возле одного из баров Санкт-Петербурга произошла потасовка. В ней заметили певца. По словам адвоката пострадавшего, певец предложил жителю Петербурга сыграть в нарды, но хотел поставить слишком крупную сумму денег. Мужчина отказался. После этого Лепс проявил агрессию по отношению к мужчине.

Григорий Лепс,
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