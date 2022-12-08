Рудковская высказалась о высоких гонорарах певца SHAMAN

Россиянам предоставили неправильную информацию о гонорарах артистов за выступления на концертах и корпоративах. Об этом заявила музыкальный продюсер Яна Рудковская.

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Она уточнила, что не верит в данные, якобы певец SHAMAN получает за появление на сцене 6 млн рублей. Имея огромный опыт работы с артистами, Рудковская знает, что как бы ни был популярен исполнитель, если он в шоу-бизнесе недавно, никто не станет платить за него большие деньги.

«По Шаману — лично не знаю, но как специалист подвергаю цифру большому сомнению. Слишком мало времени прошло с его старта, плюс — если человек действительно хочет заработать, он не будет делать такую высокую цену», — отметила она в своем канале.

Рудковская также подвергла сомнению расценки на певицу Zivert, телеведущего Ивана Урганта и признанного иноагентом в РФ шоумена Максима Галкина .

«Zivert никогда не стоила два миллиона. И вряд ли Ургант будет сейчас за два работать. И даже Галкин за два, уверена, не возьмется», — заявила музыкальный продюсер.

Яна Рудковская уверяет, что все оставшиеся в российском шоу-бизнесе артисты не меняли свои требования к гонорарам, более того, готовы идти на уступки и снижать ценник, поскольку начало года выдалось отчасти безработным.