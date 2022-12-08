Лана Дель Рей анонсировала новый альбом

Пластинка под названием Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd станет для исполнительницы девятой по счету и будет доступна 10 марта 2023 года. Артистка также выпустит сингл, который станет частью альбома.

Предыдущую пластинку Blue Banisters Лана Дель Рей выпустила осенью 2021-го.

В октябре исполнительница рассказала, что несколько месяцев назад оставила свой ноутбук, в котором были ее новые музыкальные композиции, а также написанное ею произведение объемом в 200 страниц, в своем автомобиле. Позже артистка обнаружила кражу девайса.