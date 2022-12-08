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1 час назад

Лана Дель Рей анонсировала новый альбом

Lenta.ru

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) анонсировала новый студийный альбом. Об этом сообщает NME.

Лана Дель Рей анонсировала новый альбом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пластинка под названием Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd станет для исполнительницы девятой по счету и будет доступна 10 марта 2023 года. Артистка также выпустит сингл, который станет частью альбома.

Предыдущую пластинку Blue Banisters Лана Дель Рей выпустила осенью 2021-го.

В октябре исполнительница рассказала, что несколько месяцев назад оставила свой ноутбук, в котором были ее новые музыкальные композиции, а также написанное ею произведение объемом в 200 страниц, в своем автомобиле. Позже артистка обнаружила кражу девайса.

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт выпустила десятый студийный альбом под названием Midnights. Позже его назвали самой продаваемой пластинкой 2022 года.

Шоу-бизнес,Лана Дель Рей,
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