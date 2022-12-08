Суд обязал организаторов концерта Барских в РФ вернуть деньги за билеты

Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал компанию "Ладошки Шоу" - организатора несостоявшегося концерта певца Макса Барских - вернуть клиентам деньги за билеты. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Фото: ТАСС ТАСС

Изначально концерт должен был пройти в Екатеринбурге 23 сентября 2020 года, но позднее его дважды перенесли из-за коронавируса. Последней назначенной датой стало 16 апреля 2022 года, однако, как сообщалось в СМИ, певец отказался выступать в России.

"Суд рассмотрел коллективный иск по несостоявшемуся концерту Макса Барских. <…> Суд удовлетворил заявленные требования частично: деньги за билеты потребителям будут возвращены в полном объеме, а вот сумма морального вреда была снижена решением судьи с заявленных 5 тыс. до 300 рублей", - сказали в ведомстве, уточнив, что стоимость билетов - от 2,5 до 7,5 тыс. рублей - будет компенсирована шести заявителям.

Кроме того, в пользу 24 потребителей пойдут штрафы, выписанные судом за отказ удовлетворения заявленных требований в добровольном порядке. Их сумма составит от 150 рублей до 3,9 тыс. рублей. Решение суда в силу пока не вступило.

Роспотребнадзор объявил о планах по подаче коллективного иска жалоб клиентов на отказ возвращать деньги за билеты концерт Макса Барских в июле. Изначально к иску присоединились 36 человек. К дате рассмотрения 12 из них отказались от требований из-за разрешения спора в добровольном порядке, еще 18 - из-за возврата денег без возмещения морального вреда.