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52 минуты назад

Алла Пугачева собирается приехать в Россию на новогодние праздники

РИА "ФедералПресс"

Алла Пугачева переехала в Израиль, но многие поклонники уверены, что она вскоре вернется на родину. Заслуженный артист Крыма Даниил Калатура заявил, что Примадонна планирует приезд в Россию в ближайшее время.

Пугачева собирается приехать в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет», – заявил Калатура.

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Он добавил, что Алла Пугачева любит Россию и нельзя обвинять ее в отсутствии патриотизма. Артист также признался, что выступления Примадонны часто заказывают, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее «ФедералПресс» писал, что поход на экскурсию в замок Аллы Пугачевой может привести на скамью подсудимых.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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