Пугачева собирается приехать в Россию

Алла Пугачева переехала в Израиль, но многие поклонники уверены, что она вскоре вернется на родину. Заслуженный артист Крыма Даниил Калатура заявил, что Примадонна планирует приезд в Россию в ближайшее время.

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«У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет», – заявил Калатура.

Он добавил, что Алла Пугачева любит Россию и нельзя обвинять ее в отсутствии патриотизма. Артист также признался, что выступления Примадонны часто заказывают, пишет Teleprogramma.pro.