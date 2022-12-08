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1 час назад

Павел Прилучный вышел на сцену на фоне проблем со здоровьем

Газета.Ru

Актриса Зепюр Брутян в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что ее супруг Павел Прилучный испытывает проблемы со здоровьем.

Прилучный вышел на сцену на фоне проблем со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам жены артиста, у него плохое самочувствие. Однако он решил не брать перерыв от работы и вышел на сцену театра. «Несмотря на свое плохое самочувствие все равно работает», — написала Брутян в личном блоге.

Актер выступил в постановке «Авантюристы поневоле». В центре сюжета спектакля — двое тетушек и их племянники, один из которых сбежал из тюрьмы, а второй — промотавшийся кинопродюсер. Ранее в постановке играла и бывшая супруга Прилучного Агата Муцениеце, однако позже ее заменила Глафира Тарханова.

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