Прилучный вышел на сцену на фоне проблем со здоровьем

Актриса Зепюр Брутян в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что ее супруг Павел Прилучный испытывает проблемы со здоровьем.
По словам жены артиста, у него плохое самочувствие. Однако он решил не брать перерыв от работы и вышел на сцену театра. «Несмотря на свое плохое самочувствие все равно работает», — написала Брутян в личном блоге.
Актер выступил в постановке «Авантюристы поневоле». В центре сюжета спектакля — двое тетушек и их племянники, один из которых сбежал из тюрьмы, а второй — промотавшийся кинопродюсер. Ранее в постановке играла и бывшая супруга Прилучного Агата Муцениеце, однако позже ее заменила Глафира Тарханова.