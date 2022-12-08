Прилучный вышел на сцену на фоне проблем со здоровьем

Актриса Зепюр Брутян в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что ее супруг Павел Прилучный испытывает проблемы со здоровьем.

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По словам жены артиста, у него плохое самочувствие. Однако он решил не брать перерыв от работы и вышел на сцену театра. «Несмотря на свое плохое самочувствие все равно работает», — написала Брутян в личном блоге.