В Латвии требуют наказать Вайкуле за поддержку советской власти

Депутат Сейма Латвии Алдис Гобземс призвал наказать певицуЛайму Вайкуле после ее слов о том, что она «кормила весь СССР». Политик считает заявление артистки признанием в участии финансирования оккупации в Латвии.

«То, что мы услышали – это открытый ящик Пандоры. Признание

Лаймы в финансировании СССР – это каминг-аут. Это международный терроризм. Это финансирование Афганского конфликта, это финансирование оккупации Латвии. Это

финансирование геноцида украинского народа», – считает политик.

Гобземс считает, что Лайма Вайкуле допустила серьезнуюошибку, выступив со своим признанием. Латвийские власти считают, что слова артистки играют на руку России, а потому Лайма должна быть наказана.

«Мы заводим уголовное дело с лишением Вайкуле гражданства и

предоставления статуса негражданина Латвии. Я лично добьюсь максимального срока за поддержку советской власти», – цитирует политика ctnews.ru.