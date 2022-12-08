В Латвии требуют наказать Вайкуле за поддержку советской власти

Депутат Сейма Латвии Алдис Гобземс призвал наказать певицуЛайму Вайкуле после ее слов о том, что она «кормила весь СССР». Политик считает заявление артистки признанием в участии финансирования оккупации в Латвии.
«То, что мы услышали – это открытый ящик Пандоры. Признание
Лаймы в финансировании СССР – это каминг-аут. Это международный терроризм. Это финансирование Афганского конфликта, это финансирование оккупации Латвии. Это
финансирование геноцида украинского народа», – считает политик.
Гобземс считает, что Лайма Вайкуле допустила серьезнуюошибку, выступив со своим признанием. Латвийские власти считают, что слова артистки играют на руку России, а потому Лайма должна быть наказана.
«Мы заводим уголовное дело с лишением Вайкуле гражданства и
предоставления статуса негражданина Латвии. Я лично добьюсь максимального срока за поддержку советской власти», – цитирует политика ctnews.ru.
Лайма Вайкуле, очевидно, хотела придать внимание своейзначимости, говоря о том, что благодаря ее концертам пополнялась казна Советского Союза. Однако, на деле, она только подняла себя на смех и добавила себе проблем.