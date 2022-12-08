Клаве Коке предложили закончить карьеру после провала

Клаве Коке необходимо забыть о сцене после ее конфуза с фонограммой, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на публициста Михаила Шахназарова.
По его словам, на концерт в «ЦСКА Арену» 4 декабря, подготовка к которому велась год, пришли тысячи людей, заплатили немалые деньги за билеты, но услышать голос так и не смогли. Вместо этого фанатам включили запись, под которую певица открывала рот. Кока не потрудилась скрыть это, когда возникли проблемы с микрофоном. Артистка делала вид, что ничего не происходит, хотя фонограмма продолжала играть, а когда певица запела живьем, не попала ни в одну ноту. Звезда предложила зрителям все забыть.
«А ты не хотела бы деньги вернуть людям, извиниться? И вообще забыть, что такое сцена?» — заявил Шахназаров.
Тем временем, артистка собирает полные залы и продает VIP-билеты на свое шоу по 10 миллионов рублей. К Новому году она приготовила поклонникам сюрприз — спела «Пять минут» из «Карнавальной ночи» в образе легенды Людмилы Гурченко.