Клаве Коке предложили закончить карьеру после провала

По его словам, на концерт в «ЦСКА Арену» 4 декабря, подготовка к которому велась год, пришли тысячи людей, заплатили немалые деньги за билеты, но услышать голос так и не смогли. Вместо этого фанатам включили запись, под которую певица открывала рот. Кока не потрудилась скрыть это, когда возникли проблемы с микрофоном. Артистка делала вид, что ничего не происходит, хотя фонограмма продолжала играть, а когда певица запела живьем, не попала ни в одну ноту. Звезда предложила зрителям все забыть.