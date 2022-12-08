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39 минут назад

Молодая жена Петросяна дала совет россиянам

Елена Прошина

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна поделилась умными мыслями ученого в области теории сознания, нейробиологии и психолингвистики Татьяны Черниговской, сообщает «Пятый канал».

Молодая жена Петросяна дала совет россиянам
Фото: ТАССТАСС

Под своим фото Татьяна Брухунова объяснила, как заставить человеческий мозг развиваться. 33-летняя жена 77-летнего артиста позиционирует себя как женщину интеллектуальную, просвещенную в сфере искусства и моды. Теперь она выступила в амплуа главного поставщика мудростей с глубоким декольте. Запечатлена Брухунова была на мальдивском пляже, где она отдыхает с Петросяном.

«Если мы ляжем на диван и будем там лежать полгода, то не сможем встать. Если мозг будет читать идиотские журналы, общаться с дураками, слушать легкую бессмысленную музыку и смотреть тупые фильмы, то не на что жаловаться. Мозг должен тяжело работать. Тяжело — ключевое слово», — процитировала Брухунова Черниговскую.

Тем временем, сам юморист заявил, что какие-то «нелюди» опубликовали в интернете видео с оплакивающими его товарищами. Петросян высказал недоумение — он не знает, как реагировать на фейковые новости о собственной смерти. Петросян вспомнил старую примету: раз отправляют на тот свет, жить еще будет долго.

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