Молодая жена Петросяна дала совет россиянам

Под своим фото Татьяна Брухунова объяснила, как заставить человеческий мозг развиваться. 33-летняя жена 77-летнего артиста позиционирует себя как женщину интеллектуальную, просвещенную в сфере искусства и моды. Теперь она выступила в амплуа главного поставщика мудростей с глубоким декольте. Запечатлена Брухунова была на мальдивском пляже, где она отдыхает с Петросяном.

«Если мы ляжем на диван и будем там лежать полгода, то не сможем встать. Если мозг будет читать идиотские журналы, общаться с дураками, слушать легкую бессмысленную музыку и смотреть тупые фильмы, то не на что жаловаться. Мозг должен тяжело работать. Тяжело — ключевое слово», — процитировала Брухунова Черниговскую.

Тем временем, сам юморист заявил, что какие-то «нелюди» опубликовали в интернете видео с оплакивающими его товарищами. Петросян высказал недоумение — он не знает, как реагировать на фейковые новости о собственной смерти. Петросян вспомнил старую примету: раз отправляют на тот свет, жить еще будет долго.