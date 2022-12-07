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46 минут назад

Анастасия Волочкова рассказала о приступах боли в спине

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы со здоровьем в социальных сетях.

Волочкова пожаловалась на здоровье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Волочкова призналась, что из-за больших физических нагрузок у нее случился сильнейший спазм. Больше года артиста жила с ощущением, "будто в ее спине кинжал". По словам балерины, приступы боли были настолько сильными, что порой было тяжело дышать.

Волочкова забеспокоилась, что спазмы могут повлиять на ее ближайшие выступления. По советам друга, она обратилась к специалисту, который обладает особой методикой правки позвоночника.

"Я не могла репетировать 4 дня. А этот мастер за пару проведенных сеансов устранил боль в моей спине", - рассказала артистка.

Ранее Волочкова, что в некоторые моменты злоупотребляла алкогольными напитками.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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