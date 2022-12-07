Волочкова пожаловалась на здоровье

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы со здоровьем в социальных сетях.
Волочкова призналась, что из-за больших физических нагрузок у нее случился сильнейший спазм. Больше года артиста жила с ощущением, "будто в ее спине кинжал". По словам балерины, приступы боли были настолько сильными, что порой было тяжело дышать.
Волочкова забеспокоилась, что спазмы могут повлиять на ее ближайшие выступления. По советам друга, она обратилась к специалисту, который обладает особой методикой правки позвоночника.
"Я не могла репетировать 4 дня. А этот мастер за пару проведенных сеансов устранил боль в моей спине", - рассказала артистка.
Ранее Волочкова, что в некоторые моменты злоупотребляла алкогольными напитками.