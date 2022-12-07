В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
17 минут назад

Звезда «Дома-2» погасила ипотеку

Lenta.ru

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала, что погасила ипотеку на квартиру в Москве. Новостью об этом она поделилась со своими подписчиками в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда «Дома-2» погасила ипотеку
Фото: соцсетисоцсети

Звезда «Дома-2» отметила, что изначально она оформляла кредит на 30 лет, однако ей удалось выплатить всю сумму менее чем за год, и теперь квартира, в которой она проживает, официально принадлежит ей. Она призналась, что очень гордится собой.

«Еще год назад, когда я брала ипотеку — я брала ее на 30 лет, на минуточку, потому что не знала, как будет, что будет, какой будет заработок — я понимала, что погашу ее гораздо раньше. Но что мне хватит сил закрыть ее за год, конечно, я даже надеяться не могла. Поэтому верьте в себя, это очень важно, даже если никто не верит», — дала совет подписчикам Ефременкова.

В январе Юлия Ефременкова сообщила, что столкнулась с трудностями при покупке квартиры в Москве — ей не сразу одобрили ипотеку на недвижимость. Квартиру площадью 72 квадратных метра, стоимость которой составляет примерно 15 миллионов рублей, звезда «Дома-2» приобрела перед Новым годом.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители