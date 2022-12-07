Звезда «Дома-2» погасила ипотеку

«Еще год назад, когда я брала ипотеку — я брала ее на 30 лет, на минуточку, потому что не знала, как будет, что будет, какой будет заработок — я понимала, что погашу ее гораздо раньше. Но что мне хватит сил закрыть ее за год, конечно, я даже надеяться не могла. Поэтому верьте в себя, это очень важно, даже если никто не верит», — дала совет подписчикам Ефременкова.