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16 минут назад

Наследница красоты: как выглядит дочь Хайди Клум

Александр Котлеткин

Лени Клум – наследница одной из самых известных супермоделей 20 века Хайди Клум. Девушка родилась 4 мая 2004 года. Ее биологическим отцом был итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе, с которым Клум рассталась до рождения дочери.

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Сейчас Лени Клум уже 18 лет. Красотка уже несколько раз выходила на подиум для самых известных брендов и появлялась на обложках модных журналов «Vogue», «Glamour», «Elle» и др. Благодаря миловидной внешности и большому бюсту Лени пророчат поистине звездную карьеру в мире высокой моды. Тем более, о ней заботится по-настоящему талантливый наставник.

Как выглядит 18-летняя дочь знаменитой супермодели 90х – в галерее «Рамблера».

Шоу-бизнес,Фото,Хайди Клум,
18+
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