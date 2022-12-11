Наследница красоты: как выглядит дочь Хайди Клум

Лени Клум – наследница одной из самых известных супермоделей 20 века Хайди Клум . Девушка родилась 4 мая 2004 года. Ее биологическим отцом был итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе, с которым Клум рассталась до рождения дочери.

Сейчас Лени Клум уже 18 лет. Красотка уже несколько раз выходила на подиум для самых известных брендов и появлялась на обложках модных журналов «Vogue», «Glamour», «Elle» и др. Благодаря миловидной внешности и большому бюсту Лени пророчат поистине звездную карьеру в мире высокой моды. Тем более, о ней заботится по-настоящему талантливый наставник.