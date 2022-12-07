Стало известно о проблемах со здоровьем у Баскова

У Николая Баскова возникли проблемы со здоровьем. Об этом сообщает mk.ru.

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По данным источников, на съемках новогоднего "огонька" Баскова вели под руки в зал. Отмечалось, что артист хромал и "каждый шаг ему дается с трудом". Певец поднялся на сцену самостоятельно, однако с места не двигался.

Ранее внучка Юрия Яковлева Мария Козакова призналась, что испытывает проблемы со здоровьем после ДТП за границей. Актриса сообщила, что несколько лет назад ее сбил мотоцикл. Девушку до сих пор разбирается с последствиями столкновения.