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1 час назад

"MK": У Николая Баскова возникли проблемы со здоровьем

Газета.Ru

У Николая Баскова возникли проблемы со здоровьем. Об этом сообщает mk.ru.

Стало известно о проблемах со здоровьем у Баскова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источников, на съемках новогоднего "огонька" Баскова вели под руки в зал. Отмечалось, что артист хромал и "каждый шаг ему дается с трудом". Певец поднялся на сцену самостоятельно, однако с места не двигался.

Ранее внучка Юрия Яковлева Мария Козакова призналась, что испытывает проблемы со здоровьем после ДТП за границей. Актриса сообщила, что несколько лет назад ее сбил мотоцикл. Девушку до сих пор разбирается с последствиями столкновения.

В ноябре певица Анна Семенович рассказала, что очень сильно отравилась.

Шоу-бизнес,Мария Козакова,Юрий Яковлев,Николай Басков,Анна Семенович,
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