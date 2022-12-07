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1 час назад

Анна Семенович надеется выйти замуж за своего избранника в следующем году

Слово и Дело

Певица и актриса Анна Семенович рассказала, что опять готовится выйти замуж. Она подчеркнула, что на это раз все серьезно.

Семенович озаботилась поиском обручального кольца
Фото: Global Look Press | Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press | Komsomolskaya Pravda

Артистка уже занимается поиском кольца, так как ее новый избранник не обделен деньгами. По ее словам, ее мужчина может позволить своей женщине дорогие презенты. Певица не захотела раскрывать деталей, лишь отметила, что в отношениях ей важны эмоции, чтобы она «горела изнутри», пишет PROZVEZD.

Напомним, что Семенович не раз сообщала, что хочет завести ребенка. Ради этого певица даже заморозила свои яйцеклетки. Судя по информации о скором замужестве, артистка скоро исполнит свое желание.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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