Семенович озаботилась поиском обручального кольца

Певица и актриса Анна Семенович рассказала, что опять готовится выйти замуж. Она подчеркнула, что на это раз все серьезно.

Фото: Global Look Press | Komsomolskaya Pravda Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Артистка уже занимается поиском кольца, так как ее новый избранник не обделен деньгами. По ее словам, ее мужчина может позволить своей женщине дорогие презенты. Певица не захотела раскрывать деталей, лишь отметила, что в отношениях ей важны эмоции, чтобы она «горела изнутри», пишет PROZVEZD.