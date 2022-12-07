Семенович озаботилась поиском обручального кольца

Певица и актриса Анна Семенович рассказала, что опять готовится выйти замуж. Она подчеркнула, что на это раз все серьезно.
Артистка уже занимается поиском кольца, так как ее новый избранник не обделен деньгами. По ее словам, ее мужчина может позволить своей женщине дорогие презенты. Певица не захотела раскрывать деталей, лишь отметила, что в отношениях ей важны эмоции, чтобы она «горела изнутри», пишет PROZVEZD.
Напомним, что Семенович не раз сообщала, что хочет завести ребенка. Ради этого певица даже заморозила свои яйцеклетки. Судя по информации о скором замужестве, артистка скоро исполнит свое желание.