Бузова назвала Balenciaga "брендом для педофилов"

Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала скандальную рекламу Balenciaga с участием детей и БДСМ-атрибутикой. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.
Ольга Бузова осудила Balenciaga за рекламу с детьми и игрушками с БДСМ-атрибутикой. По ее словам, руководство модного Дома зашло слишком далеко в эпатаже.
"То, что бренд устроил, не поддается здравому смыслу. Это ужасно. Это мерзко. Любое заигрывание с детьми и темой секса вкупе вызывает у нормальных людей лишь отвращение. Бренд, любящий провокацию, просто заигрался и решил, что ему все можно. Оказалось, что нет. После такого я даже не знаю, кто будет покупать этот бренд. Ну, только педофилы, наверное", — заявила она.
Бузова отметила, что даже Ким Кардашьян, одна из главных любительниц Balenciaga, отвернулась от модного Дома и отказалась от контракта с ним в будущем году.
"Демна, звякни там Канье, вы сейчас оба пробили дно. Там и встретитесь", — добавила она.
Также она вспомнила свой конфликт с брендом. В 2019 году Ксения Собчак призналась, что один из известных дизайнеров попросил ее передать Бузовой, чтобы та перестала носить одежду его бренда. Ольга заявила, что речь о Демне Гвасалии, после чего зареклась, что больше никогда не будет покупать вещи от Balenciaga.
"Демна хотел отменить меня, а отменили его. Про эффект бумеранга писать не буду. Сам понял", — заключила Бузова.
Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что объявленная "Иконой стиля" Ольга Бузова появилась на публике в платье за 145 тыс. рублей.