В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Ольга Бузова назвала Balenciaga "брендом для педофилов"

Газета.Ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала скандальную рекламу Balenciaga с участием детей и БДСМ-атрибутикой. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.

Бузова назвала Balenciaga "брендом для педофилов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ольга Бузова осудила Balenciaga за рекламу с детьми и игрушками с БДСМ-атрибутикой. По ее словам, руководство модного Дома зашло слишком далеко в эпатаже.

"То, что бренд устроил, не поддается здравому смыслу. Это ужасно. Это мерзко. Любое заигрывание с детьми и темой секса вкупе вызывает у нормальных людей лишь отвращение. Бренд, любящий провокацию, просто заигрался и решил, что ему все можно. Оказалось, что нет. После такого я даже не знаю, кто будет покупать этот бренд. Ну, только педофилы, наверное", — заявила она.

Бузова отметила, что даже Ким Кардашьян, одна из главных любительниц Balenciaga, отвернулась от модного Дома и отказалась от контракта с ним в будущем году.

"Демна, звякни там Канье, вы сейчас оба пробили дно. Там и встретитесь", — добавила она.

Также она вспомнила свой конфликт с брендом. В 2019 году Ксения Собчак призналась, что один из известных дизайнеров попросил ее передать Бузовой, чтобы та перестала носить одежду его бренда. Ольга заявила, что речь о Демне Гвасалии, после чего зареклась, что больше никогда не будет покупать вещи от Balenciaga.

"Демна хотел отменить меня, а отменили его. Про эффект бумеранга писать не буду. Сам понял", — заключила Бузова.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что объявленная "Иконой стиля" Ольга Бузова появилась на публике в платье за 145 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Демна Гвасалия,Ксения Собчак,Ким Кардашьян,Ольга Бузова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители