Бузова назвала Balenciaga "брендом для педофилов"

"То, что бренд устроил, не поддается здравому смыслу. Это ужасно. Это мерзко. Любое заигрывание с детьми и темой секса вкупе вызывает у нормальных людей лишь отвращение. Бренд, любящий провокацию, просто заигрался и решил, что ему все можно. Оказалось, что нет. После такого я даже не знаю, кто будет покупать этот бренд. Ну, только педофилы, наверное", — заявила она.