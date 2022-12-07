Бузовой поставили капельницу во время съемок из-за болезни

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем в социальных сетях.
Бузова призналась, что заболела. Она рассказала о высокой температуре, боле в горле и кашле. Однако несмотря на недуг и рекомендации врачей, артистка продолжила работать. Из-за этого на съемках шоувумен пришлось ставить капельницу.
Бузова отметила, что медики прописали ей постельный режим и 10-дневное молчание.
"Мне просто нельзя разговаривать вообще-то. Сказала она после 6-часового мотора", - поделилась певица.
Ранее Бузова отметила новоселье в квартире. Артистка приобрела недвижимость в 2019 году за 120 млн рублей, однако заселилась недавно. Ведущая долгое время не могла переехать из-за ремонта.