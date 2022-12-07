Бузовой поставили капельницу во время съемок из-за болезни

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем в социальных сетях.

Фото: buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бузова призналась, что заболела. Она рассказала о высокой температуре, боле в горле и кашле. Однако несмотря на недуг и рекомендации врачей, артистка продолжила работать. Из-за этого на съемках шоувумен пришлось ставить капельницу.

Бузова отметила, что медики прописали ей постельный режим и 10-дневное молчание.

"Мне просто нельзя разговаривать вообще-то. Сказала она после 6-часового мотора", - поделилась певица.