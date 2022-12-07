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53 минуты назад

Бузовой поставили капельницу во время съемок из-за болезни

Газета.Ruиещё 1

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем в социальных сетях.

Бузовой поставили капельницу во время съемок из-за болезни
Фото: buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бузова призналась, что заболела. Она рассказала о высокой температуре, боле в горле и кашле. Однако несмотря на недуг и рекомендации врачей, артистка продолжила работать. Из-за этого на съемках шоувумен пришлось ставить капельницу.

Бузова отметила, что медики прописали ей постельный режим и 10-дневное молчание.

"Мне просто нельзя разговаривать вообще-то. Сказала она после 6-часового мотора", - поделилась певица.

Ранее Бузова отметила новоселье в квартире. Артистка приобрела недвижимость в 2019 году за 120 млн рублей, однако заселилась недавно. Ведущая долгое время не могла переехать из-за ремонта.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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