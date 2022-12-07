Гузеева запустила собственную марку пельменей

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева объявила о запуске собственной марки домашних пельменей. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), передает «Газета.ru».

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Вести проект Гузеева будет не одна, а с подругой Натальей. Ему дали название «Круглые».

«Друзья, мы с Наташей запустили свою марку по-настоящему домашних пельменей!» — подчеркнула ведущая.

Она выразила благодарность своему супругу за оказание помощи в развитии бизнеса. Напомним, что Игорь Бухаров — муж телеведущей — является ресторатором.