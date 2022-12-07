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47 минут назад

Гузеева запустила собственную марку пельменей

Лера Букина

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева объявила о запуске собственной марки домашних пельменей. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), передает «Газета.ru».

Гузеева запустила собственную марку пельменей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вести проект Гузеева будет не одна, а с подругой Натальей. Ему дали название «Круглые».

«Друзья, мы с Наташей запустили свою марку по-настоящему домашних пельменей!» — подчеркнула ведущая.

Она выразила благодарность своему супругу за оказание помощи в развитии бизнеса. Напомним, что Игорь Бухаров — муж телеведущей — является ресторатором.

Ранее «Российская газета» сообщила, что собственные торговые марки сетей обогнали по продажам бренды других стран. В частности, в торговой сети «Лента» сообщили о запуске в этом году около тысячи новых позиций. Там же указали на рост доли продаж собственных марок на более чем 15%.

Шоу-бизнес,Игорь Бухаров,Лариса Гузеева,"Лента",
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