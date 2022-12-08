"Ни копейки денег". Асмус обратилась к Харламову

На днях в Сети появился новый выпуск «ОХ-шоу», в котором Харламов, не стесняясь в выражениях, заявил, что оставил бывшей супруге «облеванный и обоссанный» дом. Эх, Гарик, если бы ты знал, как аукнется тебе колкий юмор!

Фото: asmuskristina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России) asmuskristina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Кристина подобных оскорблений, пусть и в шутливой форме, терпеть не стала и обратилась к бывшему супругу в личном блоге.

«Уважаемый Игорь Юрьевич, у вас прекрасное чувство юмора, это бесспорно. Хорошо бы еще овладеть чувством такта и честностью. Напоминаю, что вы не оставили Кристине Асмус никакой дом. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему», — жестко перевернула игру актриса.

Разгромное послание, обличающее комика во лжи, Асмус сопроводила говорящим фото. А еще девушка добавила, что так едко Харламов шутит потому, что она его бросила. В конце концов актриса посоветовала бывшему мужу во искупление вины все-таки помочь обзавестись жильем ей с ребенком.