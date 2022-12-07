ФАН: «содержавшая СССР» Вайкуле на самом деле наживалась на России

Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что в свое время «содержала весь СССР». Но, как выяснилось, артистка неплохо заработала в России, передает Федеральное агентство новостей.

В частности, исполнительница владеет квартирой площадью 114 квадратных метра в самом центре Москвы. Дом Вайкуле расположен на Зоологической улице, при этом в собственности у певицы находится машиноместо на прилегающей парковке.За последние пять лет знаменитость посещала страну более 40 раз — чаще всего столицу и Санкт-Петербург. Также ей удалось побывать на Алтае и в Приморском крае, зарабатывая за одно выступлении около 1,5 миллиона рублей.

В городе на Неве у артистки нет своей квартиры, поэтому она останавливалась в самых люксовых отелях. Наиболее часто ее выбор падал на «Европу» и «Асторию». Журналисты не исключили, что это давало ей возможность почувствовать себя звездой уровня Мадонны и The Rolling Stones.

Согласно материалу, «содержательница СССР» требовала гонорар в 30 тысяч евро за выступление на частном корпоративе. Также на ее счету имеется немало государственных контрактов в России. Однажды Вайкуле получила 212,8 тысячи рублей за одно появление на новогоднем концерте. В БКЗ «Октябрьский» певица выступила три раза и заработала на этом около 3,5 миллиона рублей.