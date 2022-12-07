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29 минут назад

ФАН: «содержавшая СССР» Вайкуле на самом деле наживалась на России

Слово и Дело

Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что в свое время «содержала весь СССР». Но, как выяснилось, артистка неплохо заработала в России, передает Федеральное агентство новостей.

ФАН: «содержавшая СССР» Вайкуле на самом деле наживалась на России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, исполнительница владеет квартирой площадью 114 квадратных метра в самом центре Москвы. Дом Вайкуле расположен на Зоологической улице, при этом в собственности у певицы находится машиноместо на прилегающей парковке.За последние пять лет знаменитость посещала страну более 40 раз — чаще всего столицу и Санкт-Петербург. Также ей удалось побывать на Алтае и в Приморском крае, зарабатывая за одно выступлении около 1,5 миллиона рублей.

В городе на Неве у артистки нет своей квартиры, поэтому она останавливалась в самых люксовых отелях. Наиболее часто ее выбор падал на «Европу» и «Асторию». Журналисты не исключили, что это давало ей возможность почувствовать себя звездой уровня Мадонны и The Rolling Stones.

Согласно материалу, «содержательница СССР» требовала гонорар в 30 тысяч евро за выступление на частном корпоративе. Также на ее счету имеется немало государственных контрактов в России. Однажды Вайкуле получила 212,8 тысячи рублей за одно появление на новогоднем концерте. В БКЗ «Октябрьский» певица выступила три раза и заработала на этом около 3,5 миллиона рублей.

Причем все эти концерты состоялись уже после событий 2014 года. Уже тогда исполнительница «как европейка» не признала вхождение Крымского полуострова в состав России, однако это не помещало ей и дальше наживаться на стране.

Шоу-бизнес,СССР,Мадонна,Лайма Вайкуле,
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