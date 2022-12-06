Певец Джанго выступил на сцене Театра Российской армии в поддержку СВО

Певец Джанго выступил на сцене Центрального академического театра Российской армии в Москве с благотворительным концертом "Возвращайтесь с Победой. Джанго. Сольный концерт", посвященным борьбе русского и украинского народов с нацизмом в Донбассе. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
"Мероприятие носило благотворительный характер и проводилось для семей военнослужащих, мобилизованных, учащихся кадетских училищ, беженцев, ветеранов боевых действий", - отметили в ведомстве.
Помимо концерта посетители смогли увидеть фотовыставку "Люди Донбасса", организованную в фойе театра.
Певец и композитор Алексей Поддубный, более известный как Джанго, родился в Киеве и в своем творчестве отражает украинскую и русскую музыкальные культуры. За поддержку присоединения Крыма к России был внесен в списки украинского сайта "Миротворец". Джанго регулярно проводит концерты для военных Донбасса и России в Донецке и организует сбор и доставку гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР.